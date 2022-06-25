شكرا لقرائتكم خبر عن البرتغالي باولو سوزا يقترب من قيادة منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل البرتغالي باولو سوزا المدير الفني السابق لفريق فلامنجو البرازيلي دائرة المرشحين بقوة لتولي تدريب منتخب مصر الأول لكرة القدم خلفا لايهاب جلال الذي تم إنهاء التعاقد معه مؤخرا.

وتولى سوزا تدريب العديد من الأندية على مستوى العالم .

بدأ سوزا مشواره عام 2005 بتدريب منتخب البرتغال، تحت 16 سنة، ثم درب كل من: كوينز بارك رينجرز الإنجليزي، وليستر سيتي الإنجليزي، وسوانزي سيتي الإنجليزي، وفيديوتون المجري، وبازل السويسري، وفيورنتينا الإيطالي في 2015 ،يعد باولو سوزا أحد اللاعبين الكبار في منتخب البرتغال، وبدأ مسيرته مع نادي بنفيكا، ثم لعب لفريق سبورتينج لشبونة، وشارك مع منتخب بلاده أيضا في كأس أمم أوروبا، وكأس العالم، ونجح في الحصول على لقب دوري أبطال أوروبا مع يوفنتوس الإيطالي، واللقب ذاته، وكأس الإنتركونتيننتال مع بوروسيا دورتموند الألماني،

في سياق متصل عاد الغموض يسيطر على مفاوضات اتحاد الكرة مع البرتغالي كارلوس كيروش لعودته مرة أخرى لتدريب المنتخب، بعدما كان الاتجاه الأبرز هو التعاقد من جديد مع المدرب البرتغالي الذي قاد منتخب مصر لنهائي أمم إفريقيا والمباراة الفاصلة من تصفيات كاس العالم وعادت المفاوضات بين كيروش واتحاد الكرة لنقطة الصفر، بعد الاتفاق على صرف المستحقات المتأخرة للمدرب للتأكيد على حسن النية في فتح صفحة جديدة مع الاتحاد والمنتخب في الفترة المقبلة.