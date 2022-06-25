شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. محمد صلاح يسجل للفراعنة فى شباك السعودية بكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى منتخب مصر خسارة من نظيره السعودى بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الأولى بالدور الأول لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا فى مثل هذا اليوم 25 يونيو 2018.

أحرز محمد صلاح هدف تقدم منتخب مصر فى الدقيقة 22، وتعادل سلمان الفرج للسعودية فى الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع من ضربة جزاء، وأحرز سالم الدوسرى الهدف الثانى للسعودية فى الدقيقة 95 من تسديدة على يمين الحضرى.

وجاءت مشاركة المنتخب الوطنى فى مونديال روسيا 2018 باهتة للغاية بعد غياب ما يقرب من 28 عاما، حيث خاض المنتخب 3 مباريات فى المونديال لم يحقق أى انتصار وتعرض لثلاث هزائم من منتخبات أورواجوى وروسيا والسعودية.

وكانت الخسارة من أوروجواى 1 - صفر، والثانية أمام روسيا 3 - 1، ثم السعودية 2 -1.

وجاء أداء المنتخب فى كأس العالم ضعيفا جدا، واحتل الفراعنة المركز قبل الأخير فى ترتيب المنتخبات الـ32 التى شاركت بمونديال 2018.

ونجح النجم محمد صلاح فى تسجيل هدفين، الأول فى روسيا والثانى فى السعودية لينهى عقدة هدف مجدى عبد الغنى فى مونديال إيطاليا 1990.

وكانت مصر شاركت فى نسختى 1934 و1990 فى كأس العالم، وفشلت فى العبور من دور المجموعات فى المناسبتين، وسجلت 3 أهداف واستقبلت 6 فى أربع مباريات دون تحقيق أى انتصار (تعادلين وهزيمتين).

ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا برصيد 4 ألقاب، ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.