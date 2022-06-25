شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. محمد شريف يستعيد بريقه فى قيادة هجوم الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش محمد شريف مهاجم النادي الأهلي، حالة من التألق في الفترة الأخيرة، بعدما تصدر قائمة هدافي الفريق الأحمر في الموسم الجاري بالدوري العام، برصيد 7 أهداف، وذلك بعد تسجيله هدفين في أخر مباراتين للفريق الأحمر بالمسابقة المحلية.

ونجح محمد شريف في إحراز هدف الأهلي الأول في شباك نادي الزمالك، خلال مباراة القمة 124 التي جمعت الأهلي والزمالك، مؤخراً وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، كما أضاف محمد شريف هدف الفوز الثمين لفريقه في شباك غزل المحلة خلال المباراة الأخيرة للأهلي بالدوري، وذلك في الوقت القاتل من عمر اللقاء ليقود فريقه إلى حصد 3 نقاط ثمينة في سباق صدارة الدوري العام، بعد الفو على غزل المحلة بهدفين مقابل هدف.

ورغم الانتقادات الكثيرة التي تعرض لها محمد شريف في بداية الموسم الجاري، إلا أن أرقام مهاجم الأهلي تؤكد تفوقه الهجومي وجدارته بقيادة الفريق الأحمر، حيث سجل محمد شريف 48 هدفاً في الدوري العام مع كل الأندية التي لعب لها ليتخطى عدد أهداف خالد بيبو نجم الأهلي السابق، والتي وصلت إلى46 هدفاً، ومحمد محسن أبو جريشة والذي سجل 47 هدفاً، وكان قد تخطى أهداف شيكابالا نجم الزمالك والذي أحرز 45 هدفاً.

بينما بلغ عدد أهداف محمد شريف في الدوري مع النادي الأهلي، 30 هدفاً، أحرزها مهاجم القلعة الحمراء خلال مشاركته في 56 مباراة، وسبق لمحمد شريف التتويج بلقب هداف الدوري العام وذلك خلال الموسم الماضي والذي أحرز خلاله 21 هدفاً.