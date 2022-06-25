شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستقر على عودة ظهير سموحة فى الصيف لتدعيم الجبهة اليسرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي على عودة محمد شكرى، لاعب الفريق المُعار لسموحة، بنهاية الموسم الحالي، ورفض تجديد إعارته، فى ظل حاجة المارد الأحمر لجهوده الموسم المقبل بسبب النقص العددى والمشاكل الفنية التى تواجه الأهلي فى الجبهة اليسرى.

وتهدف لجنة التخطيط بالأهلي في عودة محمد شكري ليكون البديل الأفضل للدولى التونسى علي معلول الموسم المقبل، لاسيما مع تقدم معلول فى السن وكثرة إصاباته، بخلاف فشل محمود وحيد فى سد العجز الذى يخلفه غياب الظهير التونسي عن صفوف الفريق الأحمر، رغم الحصول على فرص كثيرة ولكن بدون جدوى.

وفى سياق متصل، كشف طبيب الأهلي أن على معلول لاعب الفريق تعرض لشد خفيف في العضلة ‏الأمامية اليسرى، ويحتاج إلى فترة علاج تتراوح ما بين أسبوع إلى 10 أيام. ‏