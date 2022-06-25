شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستقر على عودة ظهير سموحة فى الصيف لتدعيم البجهة اليسرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أستقرت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي على عودة محمد شكري لاعب الفريق المُعار لسموحة بنهاية الموسم الحالي ورفض تجديد إعارته في ظل حاجة الأحمر لجهوده في الموسم المقبل في ظل النقص العددي والمشاكل الفنية التي تواجه الأهلي في الجبهة اليسرى.

وترغب لجنة التخطيط بالأهلي في عودة محمد شكري ليكون البديل الأفضل للدولي التونسي علي معلول في الموسم المقبل، لاسيما مع تقدم معلول في السن وكثرة إصاباته، بخلاف فشل محمود وحيد في سد العجز الذي يخلفه غياب الظهير التونسي عن صفوف الفريق الأحمر، رغم الحصول على فرص كثيرة ولكن بدون جدوى.

على صعيد متصل ، قال طبيب الأهلي إن علي معلول لاعب الفريق تعرض لشد خفيف في العضلة ‏الأمامية اليسرى، ويحتاج إلى فترة علاج تتراوح ما بين أسبوع إلى 10 أيام. ‏