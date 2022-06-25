شكرا لقرائتكم خبر عن عودة أكرم توفيق تحسم موقف الأهلي من تدعيم الجبهة اليمنى في الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحسم عودة أكرم توفيق لاعب الأهلي للمشاركة في التدريبات الجماعية ومن ثم إعلان جاهزيته للمشاركة في المباريات قبل نهاية الموسم الحالي موقف النادي من التعاقد مع ظهير أيمن في الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل شكوى الجبهة اليمنى من نقص منذ تعرض أكرم للإصابة مع منتخب مصر في يناير الماضي.

وتسود حالة من عدم الرضا داخل الأهلي تجاه مستوى محمد هاني الظهير الأيمن الحالي للفريق الأحمر، في ظل الأخطاء الساذجة والمتكررة التي يرتكبها اللاعب وتكبد فريقه استقبال أهداف كما حدث في مباراة الوداد المغربي نهائي دوري أبطال إفريقيا وكذلك في مباراة القمة ضد الزمالك وتعرضه لانتقادات لاذعة من الجماهير بسبب سوء مستواه الفني، بخلاف أن كريم فؤاد لم يقنع المسئولين داخل النادي بمستواه حتى الآن منذ الانضمام في الصيف الماضي.

وتحسم عودة أكرم للمشاركة في التدريبات الجماعية موقف النادي من ضم ظهير أيمن، بحيث يتم الاكتفاء بالأسماء الموجودة حال عاد للمشاركة في التدريبات قبل نهاية الموسم الحالي لاسيما مع وجود تحسن في برنامج تأهيل أكرم وقطع شوطا كبيرا من التأهيل سواء في الأهلي أو بالخارج، أو بحث ضم ظهير أيمن جديد حال تأخر عودة أكرم توفيق لبداية الموسم الجديد، لاسيما وأن تأخر عودته ستجعل فرصه في المشاركة بالموسم الجديد ضعيفة.