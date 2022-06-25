شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. افتتاح دورة العاب البحر المتوسط بالجزائر ومصر تشارك ب 183 لاعب ولاعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تنطلق اليوم السبت منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط فى نسختها ال 19 والتى تقام بمدينة وهران الجزائرية، وتستمر حتى 5 يوليو القادم.

وتشارك مصر فى الدورة بعدد 19 رياضة مختلفة ، باجمالى 183 لاعب ولاعبة ، مقسمين إلى 114 لاعب و 63 لاعبة فى ألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة 3 3x والملاكمة والسلاح والجمباز وكرة اليد والكاراتيه والرماية والتنس والتايكوندو والكرة الطائرة والقوس والسهم والجودو والشراع وتنس الطاولة ورفع الأثقال والمصارعة والفروسية.

واعتذر عن المشاركة اتحادات السباحة والدراجات وكرة القدم .

ومن المقرر ان تقوم فريال أشرف لاعبة منتخب الكاراتيه، والبطل الأولمبي سيف عيسى لاعب منتخب التايكوندو بحمل علم مصر في حفل افتتاح البطولة المقرر له يوم اليوم السبت ، بعد أن تم اختيارهما من جانب اللجنة الأولمبية.

وذلك بعد اجتماع عبد العزيز غنيم مع الدكتور الباسل عبد الله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ونائب رئيس البعثة في حضور المهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية، والذي رافق البعثة من القاهرة إلى وهران وتواجد في الاجتماع عبر الفيديو كونفرانس المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، من أجل مناقشة الأسماء المرشحة لحمل علم مصر في حفل الافتتاح.

حيث تنص لوائح اللجنة المنظمة لدورة ألعاب البحر المتوسط على أن يحمل علم كل دولة في حفل الافتتاح لاعب ولاعبة.

ووصلت البعثة المصرية إلى الجزائر اول أمس الخميس وتم استقبالها من جانب اللجنة المنظمة وسط حفاوة الاستقبال حيث حضرت بعثة مصر للجزائر على متن طائرة خاصة تم توفيرها لنقل البعثة التي تضم 289 فردا بينهم 183 لاعب و106 أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية في رحلة استمرت لمدة أربعة ساعات.

تواجد مع البعثة من القاهرة المهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد الخماسي الحديث