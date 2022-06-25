شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يختتم استعدادته اليوم لمواجهة بيراميدز في الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم السبت ضمن التحضير لمباراته ضد بيراميدز غدا الأحد في الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر من النسخة القديمة، قبل إعلان قائمة مباراة الغد والدخول في معسكر مغلق بأحد لفنادق للمبيت به استعدادا لهذه المواجهة الصعبة في مشوار الفريق الأحمر.

ويعكف الجهاز الفني المؤقت للأهلي بقيادة سامي قمصان على تجهيز لاعبيه فنيا وخططيا والاطمئنان على موقف اللاعبين المصابين وإمكانية لحاق أيا منهم بمباراة الغد في ظل حاجته لجهود كل اللاعبين، مع افتقاده للاعبين مؤثرين بحجم علي معلول واليو ديانج وحمدي فتحي وأحمد عبد القادر وحسين الشحات وأيمن أشرف.

في سياق متصل ، واصل حمدي فتحي وحسين الشحات وأيمن أشرف، ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ‏ تنفيذ برنامجهم التأهيلي ، استعدادًا لمباراة بيراميدز المقرر لها مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة في ربع ‏نهائي بطولة كأس مصر.‏

وخاض حمدي فتحي تدريبات في الجيم، ثم قام بتنفيذ جزء من البرنامج التأهيلي بالجري حول ملعب التتش وتنفيذ بعض الفقرات تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، كما خاض ‏الثنائي حسين الشحات وأيمن أشرف جلسة جيم عقب خضوعهما للفحص الطبي قبل انطلاق ‏مران الفريق.‏

ويعاني حسين الشحات، من كدمة في الكاحل الأيسر ووتر ‏أكيلس، كما اشتكى أيمن أشرف ‏من إصابة في الركبة، ويغيب حمدي فتحي بسبب شد ‏في العضلة الخلفية اليسرى.‏