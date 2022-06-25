شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات نصف نهائى بطولة العظماء الثمانية للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم السبت، منافسات الدور نصف النهائي ببطولة العظماء الثمانية للاسكواش المقامة في مصر بداية من يوم 21 يونيو الجاري وحتى يوم 26 من نفس الشهر، في ختام منافسات موسم الاسكواش 2021/2022، حيث تقدر قيمة الجوائز المادية للبطولة بحوالي 200 ألف دولار، والتي يستضيفها مول العرب، بتنظيم أندية وادي دجلة.

وتأهل 4 لاعبين مصريين إلى هذا الدور، وهم، ثلاثي وادي دجلة، علي فرج المصنف الأول عالمياً، نوران جوهر المصنفة الأولى عالمياً للسيدات، وهانيا الحمامي المصنفة الثالثة، بالإضافة إلى نور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية، ومصطفى عسل لاعب النادي الأهلي والمصنف الرابع.

وتعد هذه البطولة هي أخر بطولات الموسم الجاري بالاسكواش، حيث تقام المباريات بنظام مختلف في دور المجموعات، حيث تقام كل مباراة من 3 أشواط فقط على أقصى حد، فيما يختلف نظام البطولة بداية من الدور نصف النهائي لتعود إلى الوضع الطبيعي بنظام الـ 5 أشواط.

ويحمل مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي والمصنف الرابع عالمياً لقب النسخة الأخيرة من بطولة العظماء الثمانية، كما تحمل هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثالثة عالمياً لقب السيدات عن ذات البطولة.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف الجديد للاعبات خلال شهر يونيو الجاري، وحافظت البطلة المصرية نوران جوهر لاعبة وادى دجلة على صدارة التصنيف للشهر الثالث على التوالي منذ تقدمها للصدارة فى أبريل الماضي.

وأنهت نوران سيطرة نور الشربيني، لاعبة سبورتنج، على صدارة التصنيف، والتى امتدت لنحو 17 شهرا متتاليا منذ نوفمبر 2020 وحتى مارس الماضي