شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يكلف نصر عزام بالدفاع عن حقوق النادى فى شكوى فرناندو للفيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف مجلس إدارة النادي الاسماعيلي، برئاسة يحيى الكومى، نصر عزام المحامي الدولي بالدفاع عن حقوق النادي فى شكوي المهاجم الأرجنتينى دييجو فرناندو لاعب الدراويش الهارب لدى المحكمة الرياضية الدولية بالفيفا لاسيما أنه يتولى أيضاً ملف قضية البوليفى كارميلو لاعب الدراويش الهارب أيضاً.

طلب مسئولو النادى الإسماعيلى تعويضا ماديا يقدر بـ1.5 مليون دولار من دييجو فرناندو بعد هروبه وفسخ تعاقده من طرف واحد، وهى قيمة تعاقده بالكامل، ويعكف مسئولو النادى على تجهيز شكوى للاتحاد الدولى فيفا ضد اللاعب من أجل إرسالها لاتحاد الكرة الذى يقوم بدوره لإرسالها للفيفا لحفظ حق القلعة الصفراء فى اللاعب.

وكشف مصدر داخل النادى الإسماعيلى سبب هروب فرناندو، مؤكدا أن اللاعب فوجئ بأن الشيك الذى تسلمه من رئيس النادى بدون رصيد، فاستخرج جواز سفر بدل فاقد ليغادر إلى بلاده، وكان مسئولو النادى الإسماعيلى قد فوجئوا بهروب المهاجم الأرجنتينى دييجو فرناندو، حيث تغيب عن مران الفريق، واستخرج بدل فاقد من جواز سفره ليغادر البلاد.

وكان المهندس يحيى الكومى، رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى، قد عقد اجتماعًا مطولاً مع المهاجم الأرجنتينى دييجو فرناندو؛ لبحث إنهاء الأزمة التى ظهرت مؤخرًا والخاصة بمستحقات اللاعب وراتبه الشهرى.

وأعلن رئيس الإسماعيلى عقب الجلسة التى عُقدت بمقر النادى إنهاء هذا الملف، بعد اجتماع تفاوضى مع اللاعب وعدة خطابات ومراسلات مع محامي ووكيل اللاعب، وقد تم ذلك بنجاح.

ويعد محامى فيرناندو هو نفس محامى كارميلو الذى هرب من الإسماعيلى منذ فترة قليلة، ولم يتقاض اللاعب الأرجنتينى نسبة الـ50% من مستحقاته لدى القلعة الصفراء.