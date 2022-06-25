شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يواجه أوغندا اليوم فى البطولة الدولية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يلتقى اليوم السبت منتخب السلة رجال مع نظيره أوغندا فى ثالث مباريات الدورة الودية التى تقام بالإسكندرية، فى إطار الاستعداد للمشاركة فى المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ومن المقرر أن يتم السماح للجماهير بدخول مباريات تصفيات كأس العالم من خلال شركة تذكرتى، والتى ستعلن عن التذاكر ومنافذ البيع لحجز المباريات في وقت لاحق.

ووافقت الجهات الأمنية على حضور الجماهير مجانًا بكامل سعة صالة برج العرب بالإسكندرية لفعاليات البطولة الودية الدولية التي انطلقت الثلاثاء الماضى وبدون كشوفات.

وحصل الاتحاد على الموافقات الأمنية بعد الجهود المبذولة من جانب منطقة الإسكندرية بالتنسيق مع عمرو مصيلحي عضو مجلس الإدارة ومدير البطولة الدولية الودية وتصفيات كاس العالم.