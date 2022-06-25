شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف عبد الكريم ممثل الإسماعيلي فى قرعة كأس مصر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمثل الإدارى أشرف عبد الكريم النادي الإسماعيلي، خلال قرعة مراسم دور الـ 16 بمسابقة كأس مصر والمقرر إقامتها بعد اليوم السبت بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم.

وكان الدراويش قد صعد إلى هذا الدور بعد الفوز على بتروجيت بركلات الترجيح 5 / 4 التى أقيمت يوم 12 مارس الماضي على ملعبه بالإسماعيلية.

وكان الوقت الأصلي والإضافي قد انتهى بالتعادل السلبي، قبل أن يحكتم الفريقين إلي ركلات الترجيح، سجل للدراويش عمر الوحش وأحمد مصطفي وأحمد مدبولي وعمرو الحلواني ووجيه عبد الحكيم بينما أهدر محمد الشامي.

ويتواجد فى هذا الدور مع الإسماعيلي كلا من المصري والمقاولون العرب وإنبي وكفر الشيخ والجونة وسيراميكا كليوباترا ومنتخب السويس وطلائع الجيش والبنك الأهلي وإيسترن كومباني ومصر المقاصة وسموحة وبيراميدز والزمالك والأهلي.