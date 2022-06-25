شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يضع خطة الفوز على المقاصة فى ختام استعدادات المصرى ببرج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق المصري استعداداته اليوم السبت، لمواجهة مصر المقاصة غداً الأحد، في مباراة الجولة 23 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي تجمع الفريقين على استاد برج العرب بالأسكندرية، حيث يبحث أبناء بورسعيد عن مواصلة الانتصارات بعد كسر عقدة اللا فوز في الجولة الماضية عقب انتصارهم على الجونة بهدف نظيف.

وعصفت الإصابات بلاعبي المصري، حيث يغيب هيثم العيوني مدافع الفريق البورسعيدي للإصابة بتمزق من الدرجة الثانية في العضلة الضامة، كما يغبب الثنائي عمرو عبد الفتاح "عموري" لإصابته بكسر مضاعف بالأنف والنيجيري أوستين أموتو بعد إصابته بتمزق بالعضلة الضامة.

ويحتل المصري المركز الـ13 في جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 23 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة، حيث فاز المصري في 5 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 9 مباريات، وسجل لاعبو المصري 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 30 هدفاً أخر.

ويسعى النادي المصري لاستمرار مسيرة الانتصارات والعروض القوية في مسابقة الدوري العام وذلك بعد الفوز على الجونة بهدف نظيف في الجولة الماضية، وهو الفوز الذي تأخر 70 يوماً بعد سلسلة من النتائج السيئة مع القيادة الفنية السابقة للتونسي معين الشعباني وعلى مدار 8 مباريات متتالية.