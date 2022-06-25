الامارات | ليفربول يدرس بيع محمد صلاح مقابل 60 مليون إسترليني

شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يدرس بيع محمد صلاح مقابل 60 مليون إسترليني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادى ليفربول يفكر فى السماح للنجم المصرى محمد صلاح، بالرحيل عن صفوف الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، حال وصول عرض بقيمة 60 مليون إسترليني.

ووفقا لصحيفة "صن" فإن ليفربول سوف يسمح برحيل النجم المصرى محمد صلاح خلال الصيف الحالى، فى حال وصول عرضا بقيمة 60 مليون إسترليني، بعد مغادرة النجم السنغالى ساديو مانى نحو بايرن ميونخ الألماني.

وأضافت الصحيفة أن إدارة الريدز تخشى من رحيل نجمها المصرى فى الصيف المقبل بشكل مجانى، فى ظل عدم التوصل لاتفاق نهائي معه من أجل التوقيع على عقد جديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن ليفربول لا يرغب فى تنفيذ مطالب النجم المصرى محمد صلاح المادية، خوفا من تحطيم هيكل رواتب اللاعبين، فى ظل رغبة اللاعب فى الحصول على مبلغ 400 ألف إسترليني أسبوعياً.

وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد يعد من أبرز المهتمين بضم النجم المصرى محمد صلاح خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل تعويض فشل صفقة كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأنهى محمد صلاح الموسم الأخير من الدوري الإنجليزي فى صدارة قائمة الهدافين برصيد 23 هدفا، بالتساوى مع النجم الكورى الجنوبي سون هيونج مين لاعب توتنهام.

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