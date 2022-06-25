شكرا لقرائتكم خبر عن ختام دور المجموعات.. 5 مصريين يتأهلون لنصف نهائى بطولة العظماء الثمانية للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على منافسات دور المجموعات ببطولة العظماء الثمانية للاسكواش المقامة في مصر بداية من يوم 21 يونيو الجاري وحتى يوم 26 من نفس الشهر، في ختام منافسات موسم الاسكواش 2021/2022، حيث تقدر قيمة الجوائز المادية للبطولة بحوالى 200 ألف دولار، والتي يستضيفها مول العرب، بتنظيم أندية وادي دجلة.

وحققت نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالميا لسيدات الاسكواش، الفوز على منافستها النيوزيلاندية جويل كينج بنتيجة (2-0) بواقع نقاط (11-6) (11-0) ليرتفع رصيد "جوهر" إلى (12) نقطة، وفي نفس المجموعة رجال تغلب الدجلاوي علي فرج المصنف الأول عالميًا على منافسه الإنجليزي محمد الشوربجي بنتيجة (2-0) بواقع نقاط (11-8) (12-10) ليرتفع رصيد علي فرج إلى (10) نقاط.

وفى منافسات المجموعة A سيدات تغلبت الأمريكية "أماندا صبحي" على منافستها الإنجليزية "جورجينا كيندي" بنتيجة (2-0) بواقع نقاط (11-4)(11-4) ليرتفع رصيد "أماندا" إلى (8) نقاط. وفي نفس المجموعة رجال التقى كل من البيروفي "ديجو الياس" والدجلاوي "مازن هشام" انتهت المباراة بفوز البيروفي "الياس" بنتيجة (2-0) بواقع نقاط (11-5) (12-10) ليصبح رصيد "إلياس" (5) نقاط.

وفي منافسات المجموعة B سيدات التقت كل من الدجلاوية روان العربي والإنجليزية سارة جان بيري، وانتهت بفوز الإنجليزية سارة بنتيجة (2-1) بواقع نقاط (5-11) (11-8) (12-10) ليصبح رصيد سارة (3) نقاط.

تلتها مباراة بين كل من طارق مؤمن والويلزي جويل ماكين انتهت بفوز (ماكين) بنتيجة (2-0) بواقع نقاط (11-7)(14-12) ليصبح رصيد ماكين (5) نقاط.

وسيتم استكمال المباريات في نصف النهائي اليوم التالي في منافسات الرجال والنساء بالمباريات الآتية:

- نوران جوهر (مصر) وهانيا الحمامي (مصر).

- علي فرج (مصر) ومصطفى عسل (مصر).

- نور الشربيني (مصر) وأماندا صبحي (أمريكا).

- بول كول (نيوزيلاندا) ومحمد الشوربجي (إنجلترا).