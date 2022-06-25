شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من وزارة الخارجية يعقد جلسة مع بعثة مصر بالجزائر استعدادا لبطولة البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر إلى مقر البعثة المصرية في القرية المتوسطية بمدينة وهران بالجزائر وفد من وزارة الخارجية المصرية والذي حضر لمرافقة بعثة مصر خلال التواجد في الجزائر، والعمل على تذليل كافة العقبات للبعثة المصرية المشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط التي تقام بمشاركة 26 دولة، وفقا لبيان اللجنة الأولمبية.

وعقد وفد وزارة الخارجية المستشار إسلام تميرك وروبل فارس ومحمد الصواف جلسة مع الدكتور عبد العزيز غنيم أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية رئيس البعثة، والدكتور الباسل عبدالله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ونائب رئيس البعثة في حضور المهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية.

وتشارك بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط بـ184 لاعبا ولاعبة في 19 رياضة، حيث حضرت بعثة مصر إلى مدينة وهران ظهر أمس الخميس على متن طائرة خاصة.