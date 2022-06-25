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منتخب شابات اليد يواجه أمريكا فى بطولة العالم بسلوفينيا

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القاهرة - سامية سيد - يواجه اليوم السبت ، منتخب شابات كرة اليد مواليد 2002 نظيره الأمريكى  فى ثالث مواجهات  بطولة العالم المقامة فى سلوفينيا و تستمر حتى 3 يوليو القادم .

 

منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية التي تضم مصر و المجر و بولندا و امريكا 

 

خسر منتخب شابات اليد أول لقاءاته أمام المجر قبل الفوز على  بولندا فى ثان مواجهاته .

 

ويضم الجهاز الفنى والإدارى والطبى للمنتخب الوطنى للشابات مواليد 2002: رامي عبد اللطيف مدير فني - وليد أبو العطا مدرب عام - أبو بكر صلاح الدين مدرب حراس مرمى - إيمان مرجان مدير إداري - دكتورة منة الله بدوي أخصائي علاج طبيعي.

 

وتضم قائمة أسماء لاعبات منتخبنا الوطنى للشابات: منة الله سيد - ياسمين جمال - امينة هشام  - مريم يحيى - نهى ايمن - لوجى عبيد - سارة يحيى - يارا هانى - مريم عمر - نادين طارق - ملك طلعت - الاء صابر - جنا صلاح - شهد حسام - مريم اسامة - مايا وائل.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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