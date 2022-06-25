شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش: عمر رضوان مستمر مع الفريق وفاوضنا أحد القطبين لاستعارة لاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد المهدى، مدير الكرة بنادى طلائع الجيش، أن حارس الفريق عمر رضوان مستمر مع الفريق الموسم المقبل، عقب انتهاء عقد الحارس محمد بسام الذى يتمنى له التوفيق في الخطوة القادمة له سواء في البنك الأهلى أو الزمالك.

وأوضح أحمد المهدى خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2، أنه خلال مواجهة الزمالك طالب أمير مرتضى المشرف العام على الفريق الأبيض عقد جلسة معه ولكن لن تتم حتى الآن.

وواصل مدير الكرة بالطلائع أنه لا يوجد تفاوض من أحد الأندية لشراء الثنائى عمرو السيسى ومصطفى الزنارى وقمنا بالتفاوض مع أحد القطبين لاستعارو بعض اللاعبين الموسم المقبل.

وأشار أحمد المهدى إلى أن طارق العشرى المدير الفني للفريق مستمر مع الفريق الموسم المقبل، ونعمل من الآن على التعاقد مع بعض اللاعبين الذى يرغب في ضمهم المدرب لاستكمال المشروع الذى بداء فيه منذ الموسم الحالي.