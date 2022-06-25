شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يلتقى بعثة مصر فى "وهران" للاطمئنان على استعدادات المشاركة فى منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمن أجندة زيارته للجمهورية الجزائرية الشقيقة، التقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، البعثة المصرية المُشاركة فى دورة ألعاب البحر المتوسط بمقر إقامتهم بالقرية المتوسطية بمدينة "وهران" الجزائرية التى تستضيف منافسات البطولة فى الفترة من 25 يونيو الجارى وحتى 5 يوليو المقبل.

حضر اللقاء كل من المهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأوليمبية، والدكتور عبد العزيز غنيم أمين صندوق اللجنة الأوليمبية، رئيس البعثة، والدكتور الباسل عبدالله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ونائب رئيس البعثة، ومجموعة من اللاعبين والإداريين والأجهزة الفنية.

اطمأن وزير الشباب والرياضة على كافة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بمشاركة أبطال مصر الرياضيين فى مختلف منافسات البطولة، وتركيزهم فى التدريبات استعداداً لخوض أولى لقاءاتهم بدورة ألعاب البحر المتوسط.

وطالب الدكتور أشرف صبحى كافة أعضاء البعثة بالتركيز التام فى المنافسات التى ستنطلق اليوم، وبذل اللاعبين قصارى جهدهم، وتقديم أداء وعروض قوية، وتحقيق الفوز فى مختلف المنافسات فى ضوء مواصلة الإنجازات التى يسجلونها للرياضة المصرية خلال الفترة الراهنة التى تجد كل الدعم والمؤازرة من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

اعتبر وزير الشباب والرياضة دورة ألعاب البحر المتوسط بطولة قوية يخوضها لاعبو ولاعبات مصر مع المنافسين من دول حوض البحر المتوسط من الدول العربية والإفريقية والأوروبية، وتأتى المشاركة أيضاً فى إطار الاستعداد لدورة الألعاب الأوليمبية بباريس 2024م، مشيراً إلى كامل الدعم الذى وفرته الوزارة بالتنسيق مع اللجنة الأوليمبية للبعثة المصرية المُشاركة فى الدورة من أجل تهيئة المناخ لهم، وتحقيق مختلف الميداليات بالبطولة للتأكيد على مكانة الرياضة المصرية.

وكان الدكتور أشرف صبحى قد وصل فى وقت سابق أمس الجمعة إلى مطار "وهران الدولى" بالجمهورية الجزائرية، وكان فى استقباله وزير الشباب والرياضة الجزائرى، حيث من المقرر أن يشهد الوزير حفل افتتاح دورة ألعاب البحر المتوسط اليوم السبت، بالإضافة إلى حضور مجموعة من المنافسات للبعثة المصرية بالبطولة.