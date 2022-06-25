شكرا لقرائتكم خبر عن غياب 4 لاعبين عن الإسماعيلى أمام غزل المحلة بسبب الاصابة.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب حسن ياسين ومحمود دونجا وعماد حمدى ومحمد بن خماسة لاعبو الاسماعيلى عن مباراة فريقهم المقبلة أمام غزل المحلة بسبب عدم انتهاؤهم من برامجهم التأهيلية للتعافى من الإصابات التي لحقت بهم.

ويستعد الدراويش لمواجهة غزل المحلة بمسابقة الدورى العام وكأس رابطة الأندية المحترفة، والمقرر إقامتهما يومى 28 يونيو الجارى و3 يوليو المقبل.

ويحرص حمزة الجمل المدير الفني للإسماعيلى على منح اللاعبين التعليمات والتوجيهات الفنية، من أجل تصويب الأخطاء وتجنب تكرارها فى المواجهات الرسمية، فضلاً عن تجريب مجموعة من اللاعبين فى عدة مراكز والوقوف على مدى فعالية الخطط الفنية التى يتطلع لتنفيذها فى اللقاءات الرسمية المقبلة.

وحصد الدراويش انتصارين على المصرى البورسعيدى وسيراميكا وتعادل مع البنك الأهلى والمقاولون العرب وخسر من الزمالك منذ تولى حمزة الجمل وجهازه المعاون الإدارة الفنية للدراويش.