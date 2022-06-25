شكرا لقرائتكم خبر عن عادل مصطفى: لاعبو الأهلى لم يتأثروا برحيل موسيمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى عادل مصطفى، نجم الأهلي السابق، أن الأهلي والزمالك سيفقدان بعض النقاط ببطولة الدوري الممتاز خلال الفترة المقبلة.

وقال عادل مصطفى في تصريحات تليفزيونية: "لاعبو الدوري المصري كلهم شبه بعض، وعشان كدة المباريات كلها زي بعضها، بن شرقي لم يقدم المستوى الأقوى له مع الزمالك في الوقت الحالي، والإجهاد سبب تراجع مستوى على معلول، وصعب توقع نتيجة أي لقاء في الدوري".

وواصل: "الأهلي والزمالك سيفقدان نقاطا خلال الفترة المقبلة في ظل إجهاد اللاعبين وقوة المباريات، والمدرب الذكي هو القادر على أن يكون فريقا آخر بجوار الفريق الأساسي مثلما فعل الزمالك باللاعبين الناشئين وكذلك الأهلي".

وأكد نجم الأهلي السابق أن سامي قمصان المدير الفني الحالي للأهلي نجح بنسبة 100%، مشددا على أن لاعبي الأهلي لم يتأثروا برحيل بيتسو موسيماني، قائلا: "بالنسبة لي سامي قمصان نجح في الأهلي بنسبة 100%، وأرى أن جميع اللاعبين في حالة سعادة، واللاعبين تعاملت بشكل طبيعي بعد رحيل بيتسو موسيماني".

وأضاف: "فيريرا يمتلك خبرات مميزة، ومواجهته كانت صعبة ورغم ذلك تعادل الأهلي مع الزمالك وتقدم أولا، تدخلات فيريرا أثرت بشكل إيجابي في مباراة القمة وجعلت الزمالك يعود للمباراة مرة أخرى، سامي قمصان في مباراة القمة تدخلاته كانت متأخرة عكس فيريرا تدخل سريعا".

وحذر عادل مصطفى جماهير الأهلي من حالة الانقسام الموجودة حاليا، بعد رحيل المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، موضحا: "هناك انقسام داخل جمهور الأهلي، البعض يدعم الإدارة والبعض يدعم اللاعبين والبعض يدعم المدرب".

وأضاف: "الأهلي على مدار السنوات الماضية يكون جمهوره في اتجاه واحد، ولكن الآن هناك حالة انقسام، وهذا يعد خطرا".

وواصل: "موسيماني نجح مع الأهلي بنسبة 90%، ولكن تصرفات موسيماني لا تليق بنادي بحجم النادي الأهلي، وأتحدث عن تصريحاته الإعلامية والتعامل مع اللاعبين، ومانويل جوزيه كان ذكي في التعامل مع الإعلام والحكام".