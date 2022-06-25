شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيما كونيه يدعم غزل المحلة أمام الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك إبراهيما كونيه، لاعب فريق غزل المحلة، بشكل طبيعى في المران الجماعى للفريق عقب الشفاء من الإصابة التى تعرض لها بشد في العضلة الأمامية، استعدادا لمواجهة الإسماعيلى في بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وعاد لاعبو فريق غزل المحلة للتدريبات الجماعية اليوم عقب الراحة التي منحها الجهاز الفني بقيادة مصطفى عبده وذلك بعد الهزيمة أمام الاهلى الجولة الماضية بنتيجة هدفين مقابل هدف.

ويستضيف فريق غزل المحلة نظيره الإسماعيلى ضمن مباريات الجولة الـ23 من عمر مسابقة الدورى المصرى الثلاثاء المقبل على استاد المحلة في تمام الساعة السابعة مساء.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الـ12 بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 25 نقطة، حيث تمكن من الفوز في 5 مباريات والتعادل في 10 مباريات والهزيمة في 7 مباريات.