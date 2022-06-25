شكرا لقرائتكم خبر عن تدعيم الجبهة اليسرى ضمن أولويات الأهلي فى ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع مسئولو النادي الأهلي تدعيم الجبهة اليسرى خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة ضمن أولويات القلعة الحمراء المرحلة المقبلة، بعدما أثبتت الفترة الماضية مُعاناة الفريق في هذا المركز.

ويرى مسئولو الأهلي أن الدولي التونسي على معلول والذي قدّم الكثير للأهلي على مدار السنوات الماضية لم يعد قادراً على العطاء بنفس القوة والتركيز بسبب عامل السن ( 32 عاماً) بجانب الإصابات المُتتالية.

كما أن البديل محمود وحيد لم يثبت نفسه في هذا المركز حينما يُشارك بديلاً للدولي التونسي، لذا بات التعاقد مع ظهير أيسر من أولويات الأهلي.

ويبحث الأهلي عن ظهير أيسر منهم محمد حمدي ظهير بيراميدز ومحمد شكري لاعب الأهلي المُعار لنادي سموحة والذي ستكون عودته بنهاية الموسم إحدى الحلول المطروحة لتدعيم هذا المركز.

وغاب معلول عن مباراة الأهلي أمام غزل المحلة الأربعاء الماضى، في الدوري والتى انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين لهدف بسبب الإصابة بشد خفيف في العضلة الأمامية اليسرى وهي الإصابة التى تحتاج إلى فترة علاج تتراوح ما بين أسبوع إلى ١٠ أيام. بما يعني غيابه عن مباراتي بيراميدز بعد غد ، الأحد، في ربع نهائي النسخة الماضية من كأس مصر وسموحة الأربعاء المقبل في الدوري.