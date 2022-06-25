شكرا لقرائتكم خبر عن بركات يكشف التصريح الذى تسبب فى رحيل موسيمانى عن الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد بركات، نجم الأهلي السابق عضو اتحاد الكرة الحالي، التصريح الذي تسبب في رحيل بيتسو موسيماني المدير الفني عن الأهلي.

وقال بركات في تصريحات له عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كان هناك انقسام في الأهلي حول رحيل بيتسو موسيماني، ونزيف النقاط والتصريحات الإعلامية أبرز أسباب رحيل موسيماني عن الأهلي، ولا يصح أن يخرج موسيماني ويقول إن الأهلي يُدار بالسوشيال ميديا، هذا التصريح سبب أساسي من أسباب رحيل موسيماني عن الأهلي".

وأضاف: "النادي الأهلي جعل موسيماني يكبر كثيرا في عالم التدريب، وسيحصل على أعلى الرواتب بسبب الأشهر التي قضاها داخل جدران النادي الأهلي".

وواصل حديثه قائلا: "اختيار الخطيب لموسيماني من البداية كانت مُخاطرة تحسب لرئيس النادي الأهلي ومجلس إدارته وحقق نجاحات مميزة مع الأهلي".

وعن مفاوضات الأهلي مع روي فيتوريا المدرب البرتغالي، قال بركات: "راتب فيتوريا سيتخطى الـ3 ملايين يورو، والنادي الأهلي وضع سقفا محددا لا يتخطى الـ2 ونصف مليون يورو".

وأضاف: "روي فيتوريا يحب العمل مع بعض الأشخاص والمعاونين الثابتين، مثل مدرب حراس المرمى، وبعيدا عن رغبة إدارة الأهلي أدعم بقاء ميشيل يانكون مدرب الحراس في الأهلي، وكذلك وجود سامي قمصان".

وأكمل: "ميشيل يانكون يعمل بشكل جيد للغاية وظهر تطور محمد الشناوي معه وكذلك مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق".

وتحدث نجم الأهلي السابق، عن مصير اللاعبين الأجانب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موضحا: "بدر بانون يمتلك عرضا إماراتيا، ولكن الأهلي مُتمسك ببقائه في صفوف الفريق، ولا أعتقد أن الأهلي سيوافق على رحيل بدر بانون، وبالنسبة للدولي التونسي علي معلول، أعتقد أنه سينهي حياته الكروية في النادي الأهلي".

وواصل: "لن يتخلى الأهلي عن أليو ديانج إلا في حالة وجود بديل بنفس الكفاءة وحال حضر هذا البديل سيتخلى الأهلي عن ديانج من أجل الاستفادة من بيعه ماديا".

وأضاف: "لويس ميكيسوني بات قريبا من الرحيل عن الأهلي ومن الممكن أن يعود إلى سيمبا التنزاني، وميكيسوني، مستواه متذبذب، ولم يقدم الكثير بالنسبة للأهلي، وبيرسي تاو جننا معاه بمستواه فمباراة يظهر فيها بشكل مميز ومباراة يختفي فيها، ولو تقدم له عرضا مميزا لبيرسي تاو سيوافق الأهلي على رحيله، ولكن الأهلي لن يفرط في بيرسي تاو مجانا".

وكشف موقف الأهلي من رحيل محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، قائلا: "محمد الشناوي طور من نفسه حتى أصبح واحدا من أفضل الحراس في أفريقيا، استغناء الأهلي عن خدمات محمد الشناوي صعب للغاية، وتلقى الحارس للعروض أمر طبيعي".

واختتم حديثه قائلا: "لا أعتقد أن الأهلي يحتاج إلى التعاقد مع حارس مرمى جديد، ومصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي في السنوات المقبلة، وسأذكركم بأن مصطفى شوبير سيكون حارس الأهلي الأول خلال الفترة المقبلة".