شكرا لقرائتكم خبر عن بركات: فيوتشر الحصان الأسود للدورى.. وإصابات الأهلي أمام بيراميدز "تهد أى فريق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى محمد بركات، نجم الأهلي السابق عضو اتحاد الكرة الحالي، أن فريق فيوتشر هو الحصان الأسود للدوري الممتاز هذا الموسم.

وقال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "فيوتشر الحصان الأسود لمسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم، وخروجه من كأس مصر على يد منتخب السويس كان مفاجأة".

وأضاف: "مواجهة الأهلي وبيراميدز المقبلة ستكون صعبة على الفريقين، والفريقان يمتلكان أفضل اللاعبين في الكرة المصرية بجانب الزمالك".

وواصل: "سامي قمصان يتلقى دعما كبيرا للغاية من إدارة الأهلي وسيكون مدربا كبيرا في الكرة المصرية بشهادة الجميع، ولا أحد ينكر الدور الكبير لسامي قمصان في الأهلي حاليا"

وتحدث نجم الأهلي السابق على إصابات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قبل مواجهة بيراميدز والمقرر لها الأحد المقبل ضمن منافسات ربع نهائي كأس مصر للموسم الماضي، قائلا: "إصابات الأهلي قبل مواجهة بيراميدز تهدم أي فريق، خصوصا أن بيراميدز فريق كبير وخصم صعب".

وأضاف: "قائمة بيراميدز تضم العديد من اللاعبين المميزين والقادرين على قيادة الفريق لحصد الألقاب، وبيراميدز لا ينقصه سوى التركيز، وطمع اللاعبين ورغبتهم في حصد بطولة".

وأكمل حديثه قائلا: "كان سهلا بالنسبة لفريق بيراميدز حصد الكونفدرالية في أي موسم من المواسم التي شارك خلالها في البطولة ولديهم مدربا مميزا في الوقت الحالي وهو تاكيس جونياس".

وكشف تفاصيل استعداد تاكيس جونياس المدير الفني لفريق بيراميدز لمواجهة الأهلي، قائلا: "تاكيس جونياس يدرس حاليا الأهلي مع سامي قمصان بالفيديو، يشاهد المباريات الأخيرة للأهلي مع سامي قمصان، ويعمل على تحليل نقاط القوة ونقاط الضعف".

واختتم حديثه قائلا: "غياب إبراهيم عادل عن مواجهة الأهلي وبيراميدز سيؤثر سلبا على بيراميدز خاصة أن إبراهيم عادل من اللاعبين المميزين".