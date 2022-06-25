شكرا لقرائتكم خبر عن علي فرج يهزم محمد الشوربجي ويتأهل متصدرا مجموعته لنصف نهائى العظماء الثمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلب البطل المصري علي فرج، لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالميا لرجال الاسكواش وبطل العالم، على منافسه محمد ااشوربجي لاعب إنجلترا والمصنف الثالث عالميا، بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعت الثنائي بختام دور المجموعات ببطولة العظماء الثمانية المقامة بمدينة السادس من أكتوبر، وجاءت نتيجة الشوطين كالتالي: 11-8, 12-10، وذلك في لقاء استغرق (17m) دقيقة.

بذلك يتأهل علي فرج للدور نصف النهائي في صدارة المجموعة A لمواجهة مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي والمصنف الرابع عالميا وحامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة، والذي تأهل كثاني مجموعته B.

فيما يلتقى محمد الشوربجي ثاني مجموعته A مع النيوزيلندي بول كول المصنف الثاني عالميا والمتأهل في صظارة المجموعة B.

وتوج الثنائي مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي والمصنف الرابع عالميا لرجال الاسكواش، وهانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثالثة عالميا لسيدات الاسكواش، بجائزة أفضل لاعبين صاعدين ضمن اختيارات رابطة اللاعبين المحترفين " PSA".

وكان مصطفى عسل وهانيا الحمامي، قد توجا مؤخرا ببطولة الجونة الدولية للاسكواش، والتي تعد واحدة من أكبر 8 بطولات في اللعبة.

وتختتم اليوم الجمعة منافسات دور دور المجموعات ببطولة العظماء الثمانية للاسكواش المقامة في مصر بداية من يوم 21 يونيو الجاري وحتى يوم 26 من نفس الشهر، في ختام منافسات موسم الاسكواش 2021/2022، حيث تقدر قيمة الجوائز المادية للبطولة بحوالي 200 ألف دولار، والتي يستضيفها مول العرب، بتنظيم أندية وادي دجلة.