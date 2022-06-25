شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عادل لاعب غزل المحلة يحتفل بزفافه بمسقط رأسه بكفر الزيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل هشام عادل، صانع ألعاب فريق غزل المحلة، بحفل زفافه مساء أمس بمسقط رأسه، استغلالا الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني للاعبين عقب مواجهة الأهلى بالدورى المصرى الممتاز.

وحرص عدد كبير من لاعبى فريق غزل المحلة وصابر عيد المدير الرياضى بالنادى، وخالد عيد المدير الفني لفريق الترسانة، ومصطفى عبده المدير الفني للفريق المحلاوى.

ويستضيف فريق غزل المحلة نظيره الإسماعيلى ضمن مباريات الجولة الـ23 من عمر مسابقة الدورى المصرى الثلاثاء المقبل على استاد المحلة في تمام الساعة السابعة مساء.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الـ12 بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 25 نقطة، حيث تمكن من الفوز في 5 مباريات و التعادل في 10 مباريات و الهزيمة في 7 مباريات.