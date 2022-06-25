شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يفرض الطوارئ في مران سيراميكا استعدادا للزمالك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرض أحمد سامى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، الطوارئ على استعدادات الفريق لمباراة الزمالك المقبلة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدورى العام.

وتضمن التدريب وحدات بدنية وتأهيلية للاعبين، كما شدد أحمد سامي عليهم بأن المعيار الأساسي للمشاركة في المباريات هو الاجتهاد في التدريبات، وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني داخل المستطيل الأخضر.

وفرض سامى حالة الطوارئ على تدريبات فريق سيراميكا القادمة بسبب أهمية مباراة الزمالك ورغبة من الجهاز الفني في الخروج بنتيجة إيجابية في المباراة، تحسن وضع الفريق في ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز.

ويراهن أحمد سامى على نجاح خطة الدفع بـ شادى حسين وباسم مرسى في الخط الأمامى للفريق، حيث منح الثنائى تعليمات خاصة لتنفيذها أمام الزمالك منها استغلال الفرص التي تتاح لهما أمام مرمى الفريق الأبيض والتسجيل من أنصافها، مطالبهما بضرورة التركيز في إنهاء الهجمات بالشكل الأمثل.

ويبحث أحمد سامى عن فوزه الثانى أمام الزمالك خصوصا أنه حقق فوزا وحيدا على الأبيض بهدفين نظيفين على مستوى الأندية التي قام بتدريبها، والطريف في الأمر أن الفوز كان في الموسم الحالي في فبراير الماضي في الأسبوع التاسع من الدورى، وقت أن كان سامى مديرا فنيا لفريق سموحة.

وواجه أحمد سامى الزمالك في 7 مباريات خسر 5 لقاءات مع فرق النجوم وطلائع الجيش و3 مواجهات مع سموحة وفاز مرة وحيدة مع الفريق السكندرى وتعادل مثلها، ويبحث سامى عن تحقيق رقم مميز بالفوز على الفريق الأبيض للمرة التانية على التوالي مع فريقين مختلفين.