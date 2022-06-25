شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يعود للتدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة المقاولون.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد لاعبو فريق البنك الأهلى بقيادة خالد جلال للتدريبات الجماعية اليوم عقب الراحة السلبية لمدة 24 ساعة استعدادا لمواجهة المقاولون العرب في بطولة الدورى المصرى الممتاز، بمشاركة جميع اللاعبين ما عدا أحمد ياسر الذى يعانى من الإصابة.

ويسعى خالد جلال خلال التدريبات تصحيح الأخطاء الدفاعية للاعبين عقب مواجهة الزمالك، والتي تلقى الفريق الخساراة بنتيجة هدفين مقابل هدف.

ويعود أحمد سعيد لاعب خط وسط فريق البنك الأهلى للفريق المباراة القادمة أمام المقاولون العرب في بطولة الدورى المصرى الممتاز عقب لنتهاء إيقاف اللاعب.

وكان أحمد سعيد غاب عن البنك الأهلى أمام الزمالك عقب تعرضه للإيقاف بسبب تراكم الإنذرات، وتعرض الفريق للهزيمة بنتيجة هدفين مقابل هدف.

ويلاقى فريق البنك الأهلى نظيره المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الـ23 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز الثلاثاء المقبل، على استاد الجبل الأخضر في تمام الساعة السابعة مساء.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز السابع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 30 نقطة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 9 مباريات وتلقى الهزيمة في 6 مباريات.



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