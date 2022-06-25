شكرا لقرائتكم خبر عن مهند لاشين ينفى رفضه الانضمام للزمالك: أحترم القطبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهند لاشين، لاعب طلائع الجيش المنتقل مؤخرا إلى فريق فيوتشر، حقيقة ما تم تداوله حول تصريحه بأنه لا يرغب في الانضمام لصفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال مهند في بث مباشر عبر صفحته الرسمية، إن هذه التصريحات ليس لها أى أساس من الصحة، وإنه يكنّ كل التقدير والاحترام للقلعة البيضاء، قائلا: "عمري ما غلطت فى نادي الزماك".

وأضاف مهند لاشين أنه عندما كان اسمه مرتبطا بالنادي الأهلي كان يتحدث بكل تقدير واحترام عن نادي الزمالك، مشيرًا إلى أنه يحترم القطبين وجماهيرهم، وأن البعض يقوم بفبركة تصريحات على لسانه من أجل التريند فقط.