من هو المراهق البرازيلي الذي يتصارع عليه كبار أوروبا؟ 

المنامة - ياسر ابراهيم -

دخل ناديا مانشستر يونايتد وليفربول الإنجليزيان دائرة الصراع على اللاعب البرازيلي الواعد إندريك، مهاجم بالميراس، الذي يبلغ من العمر 15 عاماً، ويعد هدفاً لأكبر أندية القارة الأوروبية؛ لما يمتلكه من موهبة.

وذكرت صحيفة THE SUN البريطانية، أن مانشستر يونايتد مُهتم بضم إندريك الذي يقترب من توقيع أول عقد احترافي في مسيرته، حين بلوغه السادسة عشرة من عمره، مشيرة إلى أن المعركة احتدمت بين أربعة أندية تريد استقطاب اللاعب.

وسيُكمل إندريك عامه السادس عشر في يوليو/تموز المقبل، ووقتها سيكون بوسع بالميراس إبرام أول عقد رسمي مع اللاعب، على أن يتفاوض بعد ذلك مع الأندية الراغبة في الحصول على خدمات جوهرته الشابة.

وأضافت أنَّ عقد المراهق البرازيلي سيتضمن شرطاً جزائياً بقيمة 34 مليون جنيه إسترليني في السنة الأولى، على أن يرتفع فيما بعد إلى نحو 43 مليون جنيه إسترليني و50 مليون جنيه إسترليني في العامين التاليين.

وقالت إن ذلك يجعل مانشستر يونايتد وليفربول في عجلة من أمرهما لمحاولة التعاقد مع إندريك، وبينت أن بالميراس يمتلك 70% فقط من الحقوق الاقتصادية لشركة Endrick بسبب ملكية طرف ثالث، مما يعني أنه من غير المرجح أن يسمح النادي البرازيلي للنجم بالمغادرة بثمن بخس.

وإلى جانب مانشستر يونايتد وليفربول، تريد أندية باريس سان جيرمان وريال مدريد وبرشلونة التعاقد مع اللاعب البرازيلي إندريك، الذي لم يلعب بعدُ مباراة لفريق بالميراس الأول.

وأكدت صحيفة Sport الإسبانية في وقت سابق، أن نادي برشلونة الإسباني أرسل كشافته بالفعل؛ لمراقبة اللاعب عن قرب.

وأضافت الصحيفة أن برشلونة ينفذ هذه المهمة مستعيناً بخدمات كشاف المواهب في أمريكا اللاتينية، خوسيه مانويل بارلا.

وأحرز إندريك 165 هدفاً خلال 169 مباراة، لعبها في صفوف فريق بالميراس للشباب.

ويملك اللاعب عقد "تدريب" مع بالميراس حسب قانون "بيليه" الذي وافق عليه الكونغرس البرازيلي في عام 1998، وهو الأمر الذي يسهّل عملية توقيع عقد احترافي بين النادي واللاعب عند سن 16 عاماً.

لكن المستشار القانوني لعائلة اللاعب قال إن أسس الاتفاق بين أندريك وبالميراس لم تحدد بعد، وهو أمر طبيعي في مثل هذه الحالات.

وأشارت "سبورت" إلى أن من العوامل التي يجب مراعاتها في العقد المتوقع توقيعه في الصيف المقبل، قيمة الشرط الجزائي في فسخ العقد، في حال جاء عرض أوروبي للاعب.

في هذه الأثناء، لا يشك عملاقا إسبانيا في أن أندريك يُعد من جواهر كرة القدم، التي ستبهر العالم خلال السنوات المقبلة، وفق ما ذكرته صحيفة Marca الإسبانية.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن الفريقين لا يريدان التفريط في فرصة التعاقد مع أندريك، الذي وصفته بأنه "موهبة تثير الدهشة"، حيث إن كل مباراة يشارك فيها تعد مناسبة احتفالية، خاصة بعد هدفه "الخيالي"، الذي أحرزه في مرمى أويستي، أواخر الأسبوع الماضي.

يُشار إلى أن شركة "نايك" الأمريكية للمستلزمات والأدوات الرياضية نجحت في الحصول على حق رعاية أندريك مؤخراً، رغم صغر سنه.