رباعي الأهلي يشاركون في التدريبات الجماعية قبل مواجهة بيراميدز ‏

شكرا لقرائتكم خبر عن رباعي الأهلي يشاركون في التدريبات الجماعية قبل مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
شارك رباعي الاهلي، علي معلول وأليو ديانج ومحمد عبد المنعم وعلي لطفي في التدريبات الجماعية التي أقيمت على ملعب التتش مساء اليوم الجمعة استعدادًا لمباراة بيراميدز المقرر لها مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة في ربع نهائي بطولة كأس مصر.
وخضع الرباعي لفحص طبي قبل انطلاق المران للاطمئنان على حالتهم والتأكد من جاهزيتهم قبل المشاركة اليوم في التدريبات الجماعية، لتجهيزهم للمرحلة المقبلة والتي تبدأ بمباراة بيراميدز الأحد المقبل.
وكان علي معلول قد تعرض لشد خفيف في العضلة الأمامية اليسرى، وتعرض علي لطفي لجزع في الرسغ الأيمن، وخضع محمد عبد المنعم لبرنامج علاجي وتأهيلي للتعافي من إصابة العضلة الضامة، واشتكى ديانج من كدمة في الركبة.
واستأنف الأهلي تدريباته اليوم بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق واستمرت 24 ساعة عقب الفوز على غزل المحلة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء, على استاد الأهلي we السلام، ضمن منافسات الجولة 22 في بطولة الدوري الممتاز.