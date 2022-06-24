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رباعي الأهلي يشاركون في التدريبات الجماعية قبل مواجهة بيراميدز ‏

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القاهرة - سامية سيد -  

شارك رباعي الاهلي،  علي معلول وأليو ديانج ومحمد عبد المنعم وعلي لطفي في التدريبات الجماعية التي أقيمت على ملعب التتش مساء اليوم الجمعة استعدادًا لمباراة ‏بيراميدز المقرر لها مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة في ربع نهائي بطولة كأس مصر.‏

 

وخضع الرباعي لفحص طبي قبل انطلاق المران للاطمئنان على حالتهم والتأكد من ‏جاهزيتهم قبل المشاركة اليوم في التدريبات الجماعية، لتجهيزهم للمرحلة المقبلة والتي تبدأ ‏بمباراة بيراميدز الأحد المقبل.

 

وكان علي معلول قد تعرض لشد خفيف في العضلة ‏الأمامية اليسرى، وتعرض علي لطفي ‏لجزع في الرسغ الأيمن، وخضع محمد عبد المنعم لبرنامج علاجي ‏وتأهيلي للتعافي من إصابة ‏العضلة الضامة، واشتكى ديانج من كدمة في الركبة.‏

 

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق واستمرت 24 ساعة عقب الفوز على غزل ‏المحلة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء ‏الأربعاء, على استاد الأهلي ‏we‏ السلام، ضمن منافسات الجولة 22 في ‏بطولة الدوري ‏الممتاز.‏

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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