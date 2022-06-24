شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس جلسة فيريرا مع سيف الجزيرى بعد التألق أمام البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، على الإجتماع مع التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الأبيض، قبل نهاية مران اليوم الجمعة الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة استعدادا لمواجهة سيراميكا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقدم فيريرا في حضور المترجم الخاص به، التحية للجزيري على المجهود الذي قدمه خلال لقاء البنك الأهلي الأخير في بطولة الدوري الممتاز، وتكلل بتسجيله هدفي الفوز .

وطالب فيريرا من اللاعب بعض الأمور الخططية الخاصة التي يرغب في أن يقوم بتنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وأدى لاعبو الفريق البدلاء والمستبعدين من مواجهة البنك الأهلي الأخيرة في الدوري ، فقرة خططية، ونفذ لاعبو الفريق بعض الجمل الخططية استعدادا للمواجهة المقبلة أمام سيراميكا ببطولة الدوري الممتاز.

وبعدها أدى اللاعبون تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب تم خلالها الاطمئنان على جاهزية اللاعبين الفنية للمشاركة في المباريات الفترة المقبلة .

وقام أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب بقيادة التقسيمة وتوجيه اللاعبين وإعطاء التعليمات، وذلك تحت أعين جوسفالدو فيريرا المدير الفني.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم الجمعة عقب انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق عقب الفوز على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما الأربعاء الماضي على ستاد الجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.