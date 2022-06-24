شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ردًا على كيروش: مستحقاتك 23 ألف جنيه فقط وتم تحويلها بالأمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد مسئولو اتحاد الكرة على التصريحات المنسوبة للبرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، بعدما أكد عبر بعض المواقع عدم تلقيه مستحقاته المتأخرة في ولايته الأولى مع المنتخب.

وأكد مصدر في اتحاد الكرة أن كيروش حصل على رواتبه الشهرية بالكامل حتى رحيله، كما حصل على جميع المكافآت الخاصة بالبطولة العربية، ومكافأة المركز الثاني في بطولة كأس الأمم الافريقية.

وأوضح المصدر أن المدرب البرتغالي حصل على مكافأة التأهل لدور الاربعة في بطولة افريقيا، لكنه لم يحصل على مكافآت مباراتي دور الـ16 ودور الـ8 والدور الأول وقيمتهم481 الفا و800 جنيه.

وعن هذا المبلغ المستحق لكيروش فأكد اتحاد الكرة أنه تم خصم مبلغ 25 ألف دولار ما يعادل 458 الفا و750 مصري، قيمة الغرامة الموقعة على كيروش من الاتحاد الافريقي كاف.

وأوضح المصدر أن المتبقي في مستحقات كيروش بعد خصم الغرامة الموقعة عليه، هو 23 الفا و50 جنيه مصريا فقط لا غير، مؤكدا أنه تم تحويلها في حسابه أمس.

وختم المصدر تصريحاته بأن جميع قيم المكافآت المصروفة جاءت وفقا للائحة الموضوعة من قبل اللجنة السابقة التي كانت تدير اتحاد الكرة وبالتالي التزم المجلس الحالي بكل بنود اللائحة، مؤكدًا أن المكافآت الاستثنائية " البونص"، لا يوجد بها بند في اللائحة الموضوعة.