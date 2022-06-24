شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستضيف قرعة دور الـ16 لكأس مصر غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف اتحاد الكرة غدًا السبت قرعة دور الـ16 من منافسات بطولة كأس مصر لموسم كأس مصر 2021 - 2022، في مقر اتحاد الكرة ، ومن المقرر أن يشارك بمنافسات هذا الدور 16 فريقًا من أجل التأهل لدور الثمانية من البطولة.

يشارك بهذا الدور 16 فريقًا وهم: المقاولون العرب- إنبي- كفر الشيخ- الجونة- الإسماعيلي - سيراميكا كليوباترا - إيسترن كومباني - طلائع الجيش - البنك الأهلي - مصر المقاصة - سموحة - منتخب السويس - بيراميدز - المصري - الأهلي – الزمالك.

تترقب جماهير الكرة المصرية، دقات التاسعة والنصف مساء الأحد المقبل، لمتابعة اللقاء المثير بين فريقي، بيراميدز والأهلي، في الدور ربع النهائي ببطولة كأس مصر نسخة 2020، والذي يقام على استاد القاهرة الدولي.

ويعتبر رمضان صبحي صانع ألعاب بيراميدز، أحد أهم العناصر الهجومية البارزة لدى الفريق السماوي، والذي يعول عليه زملائه ليكون عنصراً حاسماً في نتيجة اللقاء.

وشارك رمضان صبحي مع بيراميدز في 59 مباراة سجل خلالهم 15 هدفاً وصنع 9 أهداف أخرى لزملائه بالفريق، وتبلغ القيمة التسويقية لرمضان حوالي 3 ملايين يورو.

بينما شارك رمضان مع الأهلي في 110 مباراة سابقة، وذلك قبل انضمامه إلى بيراميدز في صيف 2020، سجل خلالهم 24 هدفاً وصنع 21 هدفاً أخر.

وأمام النادي الأهلي لم يتذوق رمضان صبحي طعم الانتصارات أو تسجيل الأهداف، حيث واجه العفيجي فريقه السابق خلال لعبه بين صفوف بيراميدز في 3 مباريات، تعادل في مباراتين وخسر واحدة وجاءت مواجهاته مع الأهلي كالتالي:

ـ الدور الأول بالموسم الجاري: الهزيمة من الأهلي بنتيجة 3/0

ـ الدور الثاني بالموسم الماضي: التعادل 2/2

ـ الدور الأول بالموسم الماضي: التعادل سلبياً 0/0.