شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أشرف يتأهل لنهائيات بطولة نهائي كأس العالم للخماسي الحديث بتركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل أحمد أشرف، لاعب المنتخب الوطني للخماسي الحديث، إلى نهائيات منافسات بطولة نهائي كأس العالم للخماسي الحديث، والتي تستضيفها تركيا خلال الفترة من 22 الي 27 يونيو 2022.

احتل أحمد أشرف المركز الخامس برصيد 1445 نقطة، فى المجموعة الثانية للدور قبل النهائي، ليتأهل إلى الدور النهائى للبطولة والذى يتأهل له أول 7 لاعبين فى كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل ٤ لاعبين فى الترتيب العام.

كما خاض كل من محمد الجندى ومهند طارق، منافسات الدور قبل النهائى ضمن المجموعة الأولى، حيث جاء محمد الجندى فى المركز ال 11 رغم الاقصاء الذى تعرضا له فى منافسات ألفروسية، كما تمكن مهند طارق من الحصول على المركز ال 17.

وفى منافسات السيدات أمس، تأهلت كل من ملك خالد وسلمى ايمن واميره قنديل لاعبات منتخب مصر للخماسى الحديث إلى النهائي.

واحتلت ملك خالد على المركز السادس من المجموعة الأولى برصيد 1332 نقطة، بينما حصلت سلمى ايمن المركز الأول من المجموعة الثانية فى الدور قبل النهائى برصيد ١٣٤٧ نقطة بينما احتلت اميره قنديل المركز الثامن برصيد ١٣٣٩ نقطة ليتأهلن بذلك للنهائى ‏ضمن أفضل 18 لاعبة، حيث يصل لهذا الدور أول 7 لاعبات فى التصفية وأفضل 4 لاعبات فى الترتيب النهائي.

ويقود ألفريق فنيا فى البطولة كلا من: رؤوف حسام المدير ألفني، وياسر حفنى المستشار ألفنى ومدير الرياضة، وعمرو سيد المدير ألفنى للشباب، وسامح مجدى المدير ألفنى للسلاح ومحمد غيث وديفيد عبد الملاك مدربو السلاح، وهشام سليمان وأحمد سعد مدربو العدو، وابراهيم سكر مدرب الرماية وياسر عصر المدير ألفنى للفروسية، ويترأس البعثة عوض سامى عضو مجلس الإدارة ويرافقه محمود سالم إداري.