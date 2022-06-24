شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تأهيل حازم إمام وفتوح فى الزمالك.. وتخصيص 20 دقيقة "جري" قبل الجيم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - خاض حازم إمام وأحمد فتوح ثنائي الزمالك ، فقرة تدريبات تأهيلية داخل ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي ، على هامش مران اليوم اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة سيراميكا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز .
وأدى الثنائي تدريبات الجري لمدة 20 دقيقة ضمن البرنامج المخصص للثنائي لتجهيزهما للفترة المقبلة، وكان حازم إمام يعاني من إصابة بشد في العضلة الخلفية بينما يقوم فتوح بالتأهيل بعد التعافي من الإصابة بفيروس كورونا .
وعقب هذه الفقرة، استكمل الثنائي التدريبات داخل صالة الجيمانيزيوم بالنادي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.
واستأنف الزمالك تدريباته اليوم الجمعة عقب انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق عقب الفوز على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما الأربعاء الماضي على ستاد الجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
كما واصل الثلاثي محمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي ومحمود علاء، أداء البرنامج التأهيلي والعلاجي المخصص لهم خلال الفترة الحالية، وخاض محمد عبد الغني حصة تأهيلية داخل الملعب تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، وبعدها استكمل التدريبات بصالة الجيمانزيوم ، وفقا للبرنامج المخصص له للتعافي من الإصابة التي يعاني منها على مستوي كاحل القدم، واكتفي الثنائي محمود علاء ومحمد عبد الشافي بأداء تدريبات تأهيلية وعلاجية داخل صالة الجيمانيزيوم.
ويعاني محمود علاء من إصابة بكدمة قوية في الكاحل ، بينما يعاني "عبدالشافي" عن إصابة بكدمة في الركبة .