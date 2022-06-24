شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تأهيل حازم إمام وفتوح فى الزمالك.. وتخصيص 20 دقيقة "جري" قبل الجيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض حازم إمام وأحمد فتوح ثنائي الزمالك ، فقرة تدريبات تأهيلية داخل ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي ، على هامش مران اليوم اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة سيراميكا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز .

وأدى الثنائي تدريبات الجري لمدة 20 دقيقة ضمن البرنامج المخصص للثنائي لتجهيزهما للفترة المقبلة، وكان حازم إمام يعاني من إصابة بشد في العضلة الخلفية بينما يقوم فتوح بالتأهيل بعد التعافي من الإصابة بفيروس كورونا .

وعقب هذه الفقرة، استكمل الثنائي التدريبات داخل صالة الجيمانيزيوم بالنادي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم الجمعة عقب انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق عقب الفوز على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما الأربعاء الماضي على ستاد الجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.