شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يراهن على ثنائية باسم مرسى وشادى حسين أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يراهن أحمد سامى المدير الفني لفريق سيراميكا على نجاح خطة الدفع بالثنائى الهجومى شادى حسن وباسم مرسى في الخط الأمامى للفريق في مباراة الزمالك المقبلة المقرر لها الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدورى العام.

ومنح سامى ثنائى سيراميكا تعليمات خاصة لتنفيذها أمام الزمالك منها استغلال الفرص التي تتاح لهما أمام مرمى الفريق الأبيض والتسجيل من أنصافها مطالبهما بضرورة التركيز في إنهاء الهجمات بالشكل الأمثل.

ويبحث أحمد سامى، عن فوزه الثانى أمام الزمالك عندما يلتقى الفريقان يوم الثلاثاء 28 يونيو الجاري على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدورى العام.

وحقق أحمد سامى فوزا وحيدا على الزمالك بهدفين نظيفين على مستوى الأندية التي قام بتدريبها، والطريف في الأمر أن الفوز كان في الموسم الحالي في فبراير الماضي في الأسبوع التاسع من الدورى، وقت أن كان سامى مديرا فنيا لفريق سموحة.

وواجه أحمد سامى الزمالك في 7 مباريات خسر 5 لقاءات مع فرق النجوم وطلائع الجيش و3 مواجهات مع سموحة وفاز مرة وحيدة مع الفريق السكندرى وتعادل مثلها، ويبحث سامى عن تحقيق رقم مميز بالفوز على الفريق الأبيض للمرة التانية على التوالي مع فريقين مختلفين.