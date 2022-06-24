شكرا لقرائتكم خبر عن سيد نيمار يتعافى من الإصابة ويشارك في تدريبات الزمالك استعدادًا لسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك سيد عبد الله "نيمار" لاعب الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت اليوم الجمعة بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في بطولة الدوري.

جاء ذلك عقب تعافية من الإصابة التي كان يعاني منها بشد خفيف في عضلة السمانة، وتعرض لها قبل مواجهة البنك الأهلي الأخيرة، وغاب على أثرها عن اللقاء.

وخضع اللاعب لفحص طبي قبل انطلاق المران تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، وتم الاطمئنان على سلامته قبل السماح له بالمشاركة في التدريبات الجماعية.

وخاض لاعبو الفريق تدريبات بدنية وتأهيلية لمدة 30 دقيقة تحت إشراف أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال وإشراف كامل من أعضاء الجهاز الفني.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم الجمعة عقب انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق عقب الفوز على البنك الأهلي بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما الأربعاء الماضي على ستاد الجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين للدوري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.