شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يصعد ثنائى جديد من فريق الأمل بالزمالك استعدادًا لمواجهة سيرامكيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت تدريبات الزمالك التي أقيمت اليوم الجمعة على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، مشاركة عدد من اللاعبين الشباب ، استعدادا لمواجهة سيراميكا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقام الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا بتصعيد ثنائي فريق الأمل ، عبدالرحمن علي مدافع فريق مواليد ٢٠٠٣ ومحمد حمدي مدافع فريق مواليد ٢٠٠٠ ، لينضموا لكتيبة الشباب التي يعتمد عليها الفريق بشكل كبير في المرحلة الحالية.

وشارك في التدريبات كل من يوسف أسامة نبيه وسيف جعفر وسيد عبد الله نيمار ومحمد حسام بيسو ومحمد خضري ، بالإضافة لحراس المرمي السيد عطية ومحمد نديم وعبدالرحمن نفاد.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم الجمعة عقب انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق عقب الفوز على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما الأربعاء الماضي على ستاد الجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين للدوري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.