شكرا لقرائتكم خبر عن الغموض يعود لمفاوضات كيروش مع منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد الغموض يسيطر على مفاوضات اتحاد الكرة مع البرتغالي كارلوس كيروش لعودته مرة أخرى لتدريب المنتخب، بعدما كان الاتجاه الأبرز هو التعاقد من جديد مع المدرب البرتغالي الذي قاد منتخب مصر لنهائي أمم إفريقيا والمباراة الفاصلة من تصفيات كاس العالم.

وعادت المفاوضات بين كيروش واتحاد الكرة لنقطة الصفر، بعد الاتفاق على صرف المستحقات المتأخرة للمدرب للتأكيد على حسن النية في فتح صفحة جديدة مع الاتحاد والمنتخب في الفترة المقبلة.

وجاءت التصريحات الأخيرة المنسوبة للمدرب البرتغالي لتعقد مسألة عودته، حيث أكد عدم وجود عرض رسمي من اتحاد الكرة، رغم أن المحادثات بين الطرفين تمت في الفترة الأخيرة وتناولت بعض الشروط والتفاصيل الخاصة بالتعاقد.

كيروش بجانب نفيه التام لوجود عرض رسمي تطرق إلى مسألة مستحقاته المتأخرة لدى اتحاد الكرة، وأكد عدم تسلم مستحقاته كاملة رغم أن التقارير المنسوبة لاتحاد الكرة أكدت العكس.

وخلال الأيام الأخيرة تصدرت أنباء عودة البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، لقيادة الفراعنة من جديد صدارة ترشيحات اتحاد الكرة لخليفة إيهاب جلال الذى تمت إقالته فى الساعات القليلة الماضية.

وكشف حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، حقيقة الأنباء التى ترددت مؤخراً بخصوص دخوله في مفاوضات مع البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، من أجل العودة إلى قيادة المنتخب مجدداً.

وقال حازم إمام: "أحترم كيروش وأحبه جداً، عمل شغل كبير، وكل الاحترام له، لم أتحدث معه على المستوى الشخصي منذ رحيله، ولكن نتحدث عن كثير من الأسماء فى الفترة المقبلة، منهم كيروش وغيره من الأسماء.