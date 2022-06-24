شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة عثمان تحتل المركز الرابع في منافسات 50 متر فراشة ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت فريدة عثمان لاعبة منتخب مصر للسباحة في احتلال المركز الرابع خلال منافسات سباق 50 متر فراشة ببطولة العالم للألعاب المائية المقامة بمدينة بودابست بالمجر، بعد أن أنهت السباق في زمن قدره 25.38 ثانية وهو زمن إفريقي جديد.

وتوجت السويدية سارة جوستروف بالميدالية الذهبية بعد أن أنهت السباق في زمن قدره 24.95 ثانية وجاءت الفرنسية ميلاني هينيك في المركز الثاني والميدالية الفضية بزمن قدره 25.31 ثانية والصينية يوفي زانج في المركز الثالث والميدالية البرونزية بزمن قدره 25.32 ثانية.

وكانت فريدة عثمان قد انسحبت من تصفيات 50 متر حرة ، وجاء انسحاب فريدة حتى تركز أكثر على نهائي سباق 50 متر فراشة .

الجدير بالذكر، أن فريدة عثمان قد توجت بالميدالية البرونزية في سباق 50 متر فراشة ببطولتي العالم 2017 و2019 كأول لاعبة مصرية في التاريخ.

وكانت الفراشة الذهبية قد تأهلت إلى نهائي سباق 50 متر فراشة بعد احتلالها المركز الرابع في الترتيب العام للدور نصف النهائي بتحقيقها زمن قدره 25.46 ثانية