شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للكرة الشاطئية يواجه غانا فى التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أسفرت قرعة قرعة كأس أمم إفريقيا للكرة الشاطئية 2023 عن مواجهة منتخب مصر أمام منتخب غانا ، حيث يقام لقاء الذهاب بين 22 و24 يوليو المقبل والإياب بين 5 و7 أغسطس.

تنص اللوائح على أن يتأهل 7 منتخبات بالإضافة إلى موزمبيق المستضيفة لنهائيات البطولة.

جاءت باقي مباريات البطولة كالتالي :منتخب نيجيريا مع ليبيا، ويواجه المغرب نظيره كوت ديفوار ، و منتخب سيشل مع مدغشقر، وجزر القمر مع أوغندا، ومالاوي ضد تنزانيا.

والتى تقام فى أكتوبر القادم بموزمبيق، والمؤهلة لكأس العالم لكرة القدم الشاطئية. وركز الجهاز الفني بقيادة مصطفي لطفى، على ضم عناصر جديدة خلال الفترة المقبلة بالإضافة إلى الخبرات بالمنتخب للوصول إلى التشكيل الأمثل القادر على تحقيق هدف الصعود لكأس العالم لكرة القدم الشاطئية لأول مرة فى تاريخ منتخب الشاطئية.

الكرة الشاطئية