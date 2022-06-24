شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يتعادل سلبيا مع ديبورتيفو لاكورونيا في أولى مباريات البطولة الودية بأسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل مواجهة إنبى ونظيره ديبورتيفو لاكورونيا الأسبانى تحت 14 سنة ، بدون أهداف فى المباراة التى انتهت قبل قليل ، ضمن أول مباريات الفريق البترولى بالبطولة الدولية الودية التى يستضيفها نادي بونفيرادينا في إسبانيا ضمن فعاليات إحتفاله بمئوية تأسيسه .

قدم الفريق البترولى أداء مميز ورائع فى أول ظهور له بالبطولة ونجح فى الإنفراد بالمرمى بشكل مباشر أكثر من مرة ، ولكن سوء التوفيق حال دون إحراز أهداف ، لتنتهى المباراة بدون أهداف بين الفريقين .

فيما أكد رئيس بعثة نادى إنبى أيمن جاد أن الفريق اليوم نجح فى الظهور بشكل مشرف للغاية اليوم وقدم أداءاً رائعاً أشاد به جميع من فى الملعب ، مؤكداً بأن مستوى إنبى سيكون مميز للغاية بتلك البطولة وسيحقق كافة الأهداف المحددة بالبطولة .

حرص خوسيه فرنانديز نييتو رئيس نادي بونفيرادينا على استقبال بعثة نادى إنبى تحت 14 سنة قبل إنطلاق البطولة الدولية الودية التى يستضيفها نادي بونفيرادينا في إسبانيا ضمن فعاليات إحتفاله بمئوية تأسيسه .

ورحّب خوسيه فرنانديز نييتو ببعثة نادى إنبى وعلى رأسهم أيمن جاد رئيس البعثة خلال تواجدها بأسبانيا ، مؤكدًا اعتزازه وسعادته بخوض فريق من مصر ممثلاً فى نادى إنبى بخوض تلك البطولة ، مؤكداً بأن نادى إنبى له سمع كبيرة بتنشئة الأجيال الصغيرة وستكون البطولة إضافة وإحتكاك قوى لفريقه .