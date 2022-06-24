شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يهنئون شيكابالا بمولوده الجديد "نوح" بممر شرفي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص لاعبو الزمالك والجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا على تهنئة محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب القلعة البيضاء، بمناسبة قدوم مولوده الثاني والذي أطلق عليه اسم "نوح".

وأقام لاعبو الفريق والجهاز الفني ممرا شرفيا لـ"شيكابالا" احتفاءا بقدوم المولود الجديد، وتمنوا له السعادة خلال الفترة المقبلة وتحقيق المزيد من النجاحات مع الزمالك.

كما احتفل لاعبو الزمالك والجهاز الفني بعيد عمر السعيد مهاجم القلعة البيضاء، وأقام لاعبو الفريق والجهاز الفني ممرا شرفيا لعمر السعيد احتفالا بعيد ميلاده ، وتمنوا له عاما سعيدا مليئا بالنجاح والبطولات مع نادي الزمالك .

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم الجمعة عقب انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق عقب الفوز على البنك الأهلي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما الأربعاء الماضي على ستاد الجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين للدوري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين للدوري الممتاز.