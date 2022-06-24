شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عيد يحصد جائزة رجل مباراة مصر وموريتانيا في كرة الصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد مصطفى عيد لاعب منتخب مصر لكرة الصالات جائزة أفضل لاعب في مباراة الفراعنة أمام نظيرهم المنتخب الموريتاني التي أقيمت قبل قليل في ربع نهائي كاس العرب.

تأهل منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة هشام صالح إلى دور الأربعة بعد الفوز على موريتانيا بنتيجة 3 / 2 ببطولة العرب التي تستضيفها دولة السعودية ، ليتأهل المنتخب المصري لمواجهة المغرب غدًا .

أحرز أهداف منتخب مصر كلا مصطفي عيد هدفين وهدف عكسي من منتخب موريتانيا.

وتضم قائمة المنتخب بقيادة هشام صالح و نادر رشاد 16 لاعبًا لخوض منافسات كأس العرب، وهم: محمود عبد الوهاب، وجمال عبد الناصر، وأحمد فكرى، ومصطفى عيد، وإبراهيم السيد صلاح، وأحمد عبد القادر، ومحمد جمال، ومحمد سعيد لبيب، ومحمد مصطفى كامل، وخالد عبد الله، وطارق أحمد، ومحمد عبد الحميد، ومحمد طلعت فرج، ومحمد فوزى، وعلاء محمود، وعبد الرحمن عيد.

ومن جانبه، أبدى هشام صالح المدير الفني للمنتخب رضاه عن مستوى اللاعبين في البطولة خاصة وأنها أول احتكاك رسمى للمنتخب منذ عام، كما أن البطولة هى بداية اعداد المنتخب للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم إفريقيا القادمة.