شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة مصر تجتمع مع المتطوعين الجزائريين استعدادا لدورة العاب البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور عبدالعزيز غنيم أمين صندوق اللجنة الأولمبية ورئيس بعثة مصر والدكتور الباسل عبدالله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ونائب رئيس بعثة مصر المشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط وهران 2022 اجتماع مع المتطوعين الذي تم تخصيصهم لمرافقه البعثة خلال التواجد في الجزائر.

خصصت اللجنة المنظمة عدد من المتطوعين لمرافقة البعثة المصرية خلال التواجد في التدريبات والمنافسات.

حرص مسئولو البعثة المصرية على ترتيب كافة الأمور وتنظيمها من أجل توفير كافة سبل الراحة للبعثة المصرية.

حضرت بعثة مصر إلى وهران يوم الخميس على متن طائرة خاصة ببعثة تضم 184 لاعب ولاعبة في 19 رياضة.