شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يحفز لاعبيه بالمكافآت قبل مواجهة المقاصة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مجلس إدارة النادي المصري، على تحفيز لاعبيه بصرف مكافآت الفوز في المباراة الماضية على الجونة، وذلك قبل 48 ساعة من مواجهة مصر المقاصة والتي تجمع الفريقين الأحد المقبل بالدوري العام.

من جانبه، كشف عاطف مبروك نائب رئيس النادي المصري، حقيقة تقدم معين الشعباني المدير الفني السابق للفريق البورسعيدي، بشكوى رسمية ضد النادي للمطالبة بالشرط الجزائي في عقده بعد فشل جلسات فسخ العقد بالتراضي.

وقال مبروك في تصريحات لـ ”الخليج 365”: حتى الآن لم يصلنا أي إخطار رسمي يفيد بأن معين الشعباني تقدم بشكوى ضد النادي حتى الآن، ومازال باب المفاوضات مفتوح من جهة المصري.

أضاف نائب رئيس المصري: معين الشعباني وضع الفريق في وضع صعب بعدما لعب 21 مباراة لم يحصد إلا 20 نقطة فقط وهذا تسبب في تراجعنا بجدول الدوري، وأردنا أن نتحدث معه بعد مباراة بيراميدز لكنه سافر إلى تونس دون أن يخطر الإدارة ولم يستجب لنا.