شكرا لقرائتكم خبر عن تاكيس جونياس يمنح مهاجمى بيراميدز تعليمات خاصة قبل مواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق بيراميدز، تعليمات خاصة لمهاجى الفريق قبل مواجهة الأهلى في المباراة التي ستجمعهما مساء يوم الأحد المقبل في ربع نهائي كأس مصر، على ستاد القاهرة، حيث شدد المدير الفني على ضرورة تركيز المهاجمين والعمل على استغلال الأخطاء الدفاعية للمارد الأحمر وتسجيل الأهداف من أنصاف الفرص التي تتاح للاعبين.

كما حذر تاكيس جونياس المدافعين من السهو وعدم التركيز خاصة في ظل امتلاك الأهلى خط هجوم مميز، ويجيدون التسجيل بطرق مختلفة، مما سيصعب المباراة، خاصة وإنها ستكون مباراة مفتوحة لكلا الفريقين.

في سياق آخر، كان تاكيس جونياس قال الفريق يركز حاليا على تطوير الأداء من مباراة لأخرى وطريقة اللعب الجيدة هي التي ستمنح بيراميدز الفوز، ومن الضروري التركيز والتطور من مباراة لأخرى والاستمرار في سلسلة الانتصارات.

وأعرب تاكيس عن سعادته بعودة رمضان صبحي للتسجيل مرة أخرى في مواجهة إيسترن كومبانى ولم يكن الفريق محظوظا في اللقاءات الماضية رغم صناعة العديد من الفرص، ومن المهم التسجيل من جميع الفرص التي أتيحت للفريق في المواجهات، موضحا أنه وجهازه المعاون يسعون لحل مشكلة التهديف التي وضحت في الفترة الماضية.

وحقق فريق بيراميدز الفوز على إيسترن كومبانى بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء، على ستاد بتروسبورت في إطار الجولة 22 من الدوري الممتاز.

سجل ثلاثية بيراميدز إسلام عيسى من تسديدة نموذجية فى الدقيقة 20، ليحرز أول أهدافه فى الموسم الجارى، وفى الدقيقة 45 سجل رمضان صبحى الهدف الثانى، وتم تأكيد صحة الهدف بعد تدخل تقنية الفار وأثبتت عدم وقوع حسين السيد فى مصيدة التسلل قبل تمرير الكرة لصبحى، وفى الدقيقة 92 سجل رمضان صبحى الهدف الثالث.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 46 فى المركز الثانى، بعدما خاض 22 مباراة، حيث حقق الفوز فى 14 مباراة وتعادل فى 4 مواجهات وخسر مثلها، وسجل لاعبوه 35 هدفا واستقبلوا 16 هدفا.

فيما تجمد رصيد إيسترن كومبانى عند النقطة 13 فى المركز الأخير فى ترتيب جدول الدورى، بعدما خاض 22 مباراة، حقق الفوز فى مباراتين، وتعادل فى 7 لقاءات، وخسر 12 مواجهة، وسجل لاعبوه 16 هدفا، واستقبلت شباكه 41 هدفا.