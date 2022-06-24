شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشربيني لاعب الاسكواش يحتفل بعقد قرانه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل محمد الشربيني لاعب نادي سبورتنج للاسكواش، بعقد قرانه مستغلا فترة الإجازة بعد نهاية الموسم الجاري، والذي يتختتم منافساته الأحد المقبل بنهائي بطولة العظماء الثمانية.

وتختتم اليوم الجمعة، منافسات دور دور المجموعات ببطولة العظماء الثمانية للاسكواش المقامة في مصر بداية من يوم 21 يونيو الجاري وحتى يوم 26 من نفس الشهر، في ختام منافسات موسم الاسكواش 2021/2022، حيث تقدر قيمة الجوائز المادية للبطولة بحوالي 200 ألف دولار، والتي يستضيفها مول العرب، بتنظيم أندية وادي دجلة.

وتشهد منافسات اليوم عدة مباريات مثيرة جاءت كالتالي:

ـ نوران جوهر والنيوزيلندية جويل كينج في تمام السابعة مساءً

ـ مازن هشام والبيروفي دييجو إلياس في تمام السابعة والنصف

ـ الأمريكية أماندا صبحي والانجليزية جورجينا كيندي في تمام الثامنة والربع

ـ علي فرج ومحمد الشوربجي في تمام التاسعة إلا ربع

ـ روان العربي والانجليزية سارة جان بيري في تمام التاسعة والنصف

ـ طارق مؤمن وجويل مكين في تمام العاشرة